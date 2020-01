Formula 1 bevestigt: Drive to Survive 2 vanaf 28 februari op Netflix

Wat het Franse Twitteraccount van Netflix gisteren al prijs gaf, is officieel bevestigd door Formula 1. Het tweede seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive is vanaf 28 februari te bekijken in Nederland en de rest van de wereld.

Met een tweet verklapte het Franse Twitteraccount van Netflix gisteren de lanceringsdatum van Drive to Survive 2. Ondertussen hebben Netflix en Formula 1 de datum, 28 februari, bevestigd. Twee weken voor het openingsweekend in Australië is het tweede seizoen van de successerie beschikbaar.

Net als het eerste seizoen toont seizoen 2 een blik achter de schermen in de Formule 1. Tijdens seizoen 1 weigerden Ferrari en Mercedes deel te nemen aan de serie, maar gedurende het F1-seizoen van 2019 lieten de twee topteams de Netflix-camera’s wel toe. Zo werd Mercedes gevolgd tijdens de knotsgekke Grote Prijs van Duitsland.

