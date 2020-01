Drive to Survive 2 op 28 februari gelanceerd in Frankrijk, Nederland ook?

Heeft het Franse Netflix-account op Twitter de releasedatum van Drive to Survive 2 verklapt? Het tweette vandaag een overzicht van nieuwe titels op Netflix. Daar staat ook ‘Pilotes de leur destin 2’, ofwel Drive to Survive 2 tussen. Op 28 februari is het tweede seizoen van de serie in Frankrijk te bekijken.

Er is een mogelijke releasedatum voor het tweede seizoen van de Formule 1-serie van Netflix, Drive to Survive, bekend geraakt. Na het succes van het eerste seizoen volgde snel het nieuws dat er een tweede seizoen zou volgen. In tegenstelling tot seizoen 1 namen dit keer alle teams deel aan de opnames.

Lees ook: Tweede seizoen van Drive to Survive naar Netflix in 2020, ook Ferrari en Mercedes werken mee

De Netflix-camera’s waren het hele seizoen 2019 zichtbaar in de paddock, nu volgt dus ook een mogelijke releasedatum. Volgens een overzicht van Netflix’ Franse Twitteraccount wordt seizoen 2 van Drive to Survive gelanceerd op 28 februari, negen dagen eerder dan in 2019. Voorlopig is er nog geen datum voor Nederland aangekondigd door Netflix of Formula 1. Vorig jaar kwam de serie wereldwijd op dezelfde dag uit.

Lees ook: De camera’s weten Steiner weer te vinden: ‘Maar ik weet ook niet wat je in 2020 op Netflix terugziet’