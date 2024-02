Voormalig kampioen Jacques Villeneuve is niet mals voor Visa RB-coureur Daniel Ricciardo. In een bizarre aanval hekelt de Canadees de verdiensten van Ricciardo en zijn plek op de grid. Volgens Villeneuve heeft het huidige contract van de goedlachse Australiër alleen maar te maken met imago. “Hij mag Netflix daarvoor bedanken”, aldus Jacquo.

Jacques Villeneuve deelde via BetIdeas.com zijn ongezouten mening over Daniel Ricciardo. Daarbij had hij geen goed woordje over voor de Visa RB-rijder. “Ricciardo is puur een product van status en sociale media”, aldus Villeneuve. “Zijn lange carrière kan niet gebaseerd zijn op resultaten, dat klopt gewoon niet.”

“Zijn befaamde lach, zijn gedrag voor de camera”, gaat Villeneuve verder, “hij heeft veel waarde voor de Formule 1, dat is de enige reden dat hij hier zit. Er zijn zoveel rijders die even snel zijn maar niet zijn imago hebben. Natuurlijk kies je dan voor Ricciardo.”

Carrière Daniel Ricciardo

Waar deze plotselinge aanval vandaan komt is niet duidelijk. Daniel Ricciardo is zeker een van de favorieten bij de fans, in het bijzonder in Amerika. De 34-jarige Australiër werd een regelrechte ster door het succes van de Netflix-serie Drive to Survive. Zijn carrière kent ups en downs, maar recentelijk lijkt hij toch weer in vorm te zijn. In 2023 nam hij het bij Visa RB (toen nog AlphaTauri) over van Nyck de Vries, en scoorde hij ook belangrijke punten voor het team.

Ricciardo heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van Villeneuve. De coureur staat komend weekend aan de start van weer een fulltime-seizoen in de Formule 1, tijdens de GP van Bahrein.

