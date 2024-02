Een bezoek aan Bahrein is om meerdere redenen altijd bijzonder. Het land heeft een totaal andere cultuur, met autosport heeft men echter weinig en de spanningen tussen soennieten en sjiieten sudderen onder de oppervlakte nog altijd voort. Af en toe is er een eruptie van geweld, zoals in 2012 toen rondom de Grand Prix van Bahrein de molotovcocktails over en weer vlogen.

Het zorgde er destijds voor dat F1-personeelsleden van Force India na een incident met een granaal geschrokken voortijdig naar huis vlogen en er rondom het circuit een avondklok werd ingesteld. In het jaar dat de Grand Prix van Bahrein alweer haar 20-jarig jubileum viert is het gelukkig een stuk rustiger dan toen. Toch blijf je je aan de lopende band verbazen in het puissant rijke oliestaatje in de Perzische Golf.

Tanken is er bijvoorbeeld een feestje. Een volle tank is bijna goedkoper dan een kop koffie. Maar autorijden kunnen ze niet, ondanks het feit dat ze het iedere dag opnieuw proberen. In het land waar met geld alles te koop is, vraag je je af of dat voor rijbewijzen ook geldt. Het heeft er alle schijn van. Onderweg van het hotel naar het circuit kom je meer aanrijdingen tegen dan stoplichten.

Bijzondere dynamiek in de paddock

De laatste jaren geldt de race op het Bahrain International Circuit nabij hoofdstad Manama als de openingsrace van het F1-seizoen. Dat zorgt in de paddock altijd voor een bijzondere dynamiek met tal van vragen. Welk teams hebben de grootste stappen voorwaarts gemaakt? Zijn de verhoudingen op de grid veranderd? Blijft Red Bull onbedreigd de beste en is de vierde wereldtitel voor Max Verstappen een formaliteit? Is er wellicht een team dat voor een sportieve verrassing kan gaan zorgen, zoals Aston Martin dat vorig jaar deed? Het zijn allemaal logische vragen. Maar ook vragen die op woensdag in de paddock niet of nauwelijks werden gesteld.

Lees ook: Max Verstappen: ‘Als ik stop met Formule 1, is het boek dicht’

Op de traditionele mediadag ging het woensdag namelijk over slechts één onderwerp: het onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit, die nota bene schitterde door afwezigheid en pas in de loop van de avond in Bahrein landde, was eerder door een medewerkster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De uitkomst van het onderzoek lekte aan het eind van de middag al uit. Uiteraard via Britse media, die door de Britse invloeden binnen het team zorgvuldig op de hoogte werden gehouden. Niet veel later volgde de officiële bevestiging met een statement vanuit Red Bull Oostenrijk dat meer vragen opriep dan antwoorden gaf.

Max Verstappen in het oog van de storm

Of de kwestie Horner met de uitkomst van het onderzoek nu ten einde is? Daar lijkt het geenszins op. De bevindingen van het onafhankelijke Red Bull-onderzoek blijven vertrouwelijk, waardoor speculaties aanhouden. De geloofwaardigheid van Horner heeft bovendien een flinke deuk opgelopen en de interne machtsstrijd bij Red Bull, met hoofdrollen voor onder meer Horner en Helmut Marko, is met de uitkomst van het onderzoek allesbehalve opgelost.

Het F1-seizoen is nog niet begonnen, maar het belooft een spannend jaar te worden. Zelfs voor Max Verstappen, die zich bij Red Bull in het oog van de storm bevindt. Het lijkt op voorhand geen werkklimaat om tot optimale prestaties te komen.

Geluk bij een ongeluk: Meesterontwerper Adrian Newey en technisch directeur Pierre Waché hebben de voorbije maanden andermaal vakwerk geleverd. Met de RB20 lijkt voor Max Verstappen zijn vierde wereldtitel slechts een kwestie van tijd. In Bahrein kan hij zaterdag de eerste stap zetten, met Christian Horner waarschijnlijk gewoon aan de pitmuur. Bijna alsof er niets gebeurd is.

Lees hier alles over de Grand Prix van Bahrein 2024

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!