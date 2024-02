Het interesseert Max Verstappen naar eigen zeggen helemaal niets hoe hij later als Formule 1-coureur herinnerd wordt. “Als ik stop met Formule 1, is het boek dicht. Dan maakt het aantal titels allemaal niet meer uit”, vertelt de drievoudig wereldkampioen van Red Bull in Bahrein aan een afvaardiging van de Nederlandse pers.

Verstappen zit er ontspannen bij, aan het eind van de middag op het circuit van Bahrein. De affaire rond teambaas Christian Horner heeft geen impact op hem, verzekert hij, en evenmin op zijn prestaties op de korte termijn. Veel wil hij er niet over zeggen, dat heeft hij eerder op de internationale persconferentie al met enige tegenzin gedaan.

Wel praat hij in de aanloop naar de openingsrace in Bahrein over zijn leven na de Formule 1, ook naar aanleiding van de overvolle F1-kalender en de speculaties dat het aantal races zelfs wordt uitgebreid van 24 naar 25. “Mijn contract loopt in 2028 af, dan ben ik 31 jaar. Voor de periode daarna heb ik nog geen plannen”, zegt hij. “Maar ik heb niet zoiets van: ik moet in de Formule 1 blijven tot ik acht keer wereldkampioen ben geworden. Ik hoef niet in de Formule 1 te blijven voor de prestaties. Ik heb nu al meer gewonnen dan ik ooit had durven dromen. En op een gegeven moment heb je het ook wel gezien hier.”

‘Misschien later blij dat ik vroeg gestopt ben’

Verstappen verlangt, zoals hij al eerder meermaals aangaf, naar een leven zonder prestatiedruk en verplichtingen. “Sinds mijn achtste, negende leef ik al volgens een strak schema. En tegenwoordig komt er in de Formule 1 zoveel bij kijken: 24 raceweekends, simulatordagen, marketingdagen en nog veel meer. Op een gegeven moment vraag je je af: is dit het nog wel waard? Voor mij draait het om de kwaliteit van leven. Of ik later, als ik oud ben, misschien spijt zou kunnen krijgen dat ik te vroeg gestopt ben? Misschien ben ik dan juist blij dat ik vroeg gestopt ben en meer van het leven heb kunnen genieten.”

Max Verstappen geeft aan zich na zijn Formule 1-carrière nog meer toe te willen leggen op het project Verstappen.com Racing. En dat hij zal blijven racen, maar dan in andere klassen. Met minder druk. En na de finish misschien met een biertje erbij…

