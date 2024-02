De onrust binnen Red Bull Racing vanwege het onderzoek naar teambaas Christian Horner naar vermeend grensoverschrijdend gedrag heeft geen invloed gehad op de voorbereiding op het nieuwe seizoen van Max Verstappen. Dat vertelde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull woensdag tijdens de FIA-persconferentie voor de openingsrace van het seizoen in Bahrein. “Ik ben enorm gefocust op mezelf en de auto”, zo stelde Verstappen.

Natuurlijk ging het in de paddock van Bahrein veel en vooral over Christian Horner. De Brit schitterde woensdag op de mediadag door afwezigheid. Later vandaag wordt er meer duidelijkheid verwacht en zou er een officieel statement van Red Bull worden gecommuniceerd met de uitkomst van het onderzoek.

‘Belangrijk dat we als team bijeen blijven’

Max Verstappen: “Ik hoop dat deze zaak heel snel opgelost wordt. Ik heb vertrouwen in het proces. Het heeft op mij geen invloed gehad. Ik ben hier om mijn job te doen. Ik word betaald om gas te geven op het circuit, niet om me bezig te houden met zaken eromheen. Belangrijk is dat we als team bijeen blijven. Binnen Red Bull werken we als een team aan nieuw succes.”

Overigens gaf Verstappen wel aan dat de afwezigheid van Horner op de lange termijn vanzelfsprekend wel impact zal hebben op het team. “Christian is heel belangrijk voor het team, anders was hij ook al niet zo lang teambaas geweest. Als hij één of twee races zou moeten missen, zou dat op de korte termijn niet veel veranderen. Iedereen binnen het team weet namelijk wat hij of zij moet doen. Op de lange termijn is dat anders, want dan heb je het ook over people management. Maar nogmaals, ik heb vertrouwen in hst proces.”

Max Verstappen liet verder – nogmaals – weten vol vertrouwen aan zijn tiende seizoen in de Formule 1 te beginnen. “We hebben een goede testsessie gehad. We hebben veel ronden kunnen rijden, het hele programma afgewerkt en ik voel me comfortabel in de auto. Het hele pakket ziet er veelbelovend uit”, aldus Verstappen, die er wel meteen een voorbehoud op liet volgen. Over de concurrentie: “Ik weet niet of anderen snel genoeg zullen zijn om met ons de strijd aan te gaan, maar ik weet ook niet of wij zelf snel genoeg zullen zijn. De tijd zal het leren.”

