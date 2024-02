Red Bull-teambaas Christian Horner ontbreekt woensdag in Bahrein tijdens de mediadag van de Formule 1. Wel is de Brit in z’n eigen vliegtuig inmiddels onderweg naar het land waar dit weekend het seizoen start. Hij zou nog niet op de hoogte zijn van de uitkomsten van het onderzoek naar de beschuldigingen aan zijn adres over seksueel overschrijdend gedrag.

Vermoedelijk zal Red Bull pas in de avonduren bekendmaken wat er uit het door het concern zelf geïnitieerde onafhankelijke onderzoek is gekomen. Met die timing kan het de mededeling over het onderzoek over de media-activiteiten heen tillen die woensdag op het Bahrain International Circuit plaatsvinden.

Dat Horner afreist naar Bahrein hoeft niks te zeggen over de uitkomst van het onderzoek. Volgens Sky Sports is Horner zelf nog niet eens ingelicht over de resultaten en de eventuele gevolgen voor zijn toekomst

De teambaas van Max Verstappen wordt door een vrouwelijke werknemer van Red Bull beschuldigd van wat seksueel overschrijdend gedrag zou zijn. Horners advocaten zouden naar aanleiding van alle media-aandacht vervolgens meerdere tonnen aan zwijggeld hebben geboden. Red Bull was toen zelf al een onafhankelijk onderzoek gestart. Een advocaat verhoorde Horner bijvoorbeeld bijna een dag lang.

