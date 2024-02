Naar verluidt wil Liberty Media, de commercële eigenaar van de sport, het aantal F1-races in een seizoen verder uitbreiden, van 24 naar 25. Max Verstappen is duidelijk in zijn oordeel. “We zijn allang over de grens heen gegaan. Dit is gekkenwerk”, aldus de drievoudig wereldkampioen van Red Bull tijdens de FIA-persconferentie in Bahrein.

Max Verstappen heeft zich al eerder uitgesproken tegen verdere uitbreiding van de kalender. Zijn mening is bekend: hij vindt het F1-seizoen in de huidige opzet met 24 races verspreid over de gehele wereld veel te intensief. In Bahrein, aan de vooravond van het langste seizoen in de geschiedenis, maakte hij woensdag opnieuw een helder statement.

‘Deze situatie is niet houdbaar’

Max Verstappen: “Ik ben nu nog vrij jong, maar ik ga dit op deze manier niet nog tien jaar doen. Deze situatie is niet houdbaar. Ik hou van racen en ik doe het veel en graag, maar je bent wel heel veel onderweg en er wordt wel heel veel van je gevraagd. Dat is voor nu prima, maar op een gegeven moment wordt het gewoon teveel. Uiteindelijk is dit (het aantal F1-races, red.) een beslissing van de Formule 1 zelf, maar als coureurs hun carrière willen inkorten omdat het anders teveel wordt, dan zegt dat alles. Dit is gekkenwerk.”

Verstappen kreeg tijdens de persconferentie overigens bijval van de andere coureurs, onder wie Fernando Alonso. “Toen ik begon met racen, waren er zestien races. Daarna 18, twintig en nu zelfs 24. Dit is niet houdbaar en slecht voor de sport”, aldus de Spanjaard van Aston Martin. Alonso liet wel weten snel een beslissing te nemen over zijn eigen sportieve toekomst na dit seizoen: “Ik voel me nu geweldig, maar het is een veeleisende kalender en in 2026 zijn er ook andere reglementen.”

