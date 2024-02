Fernando Alonso twijfelt over het voortzetten van zijn Formule 1-loopbaan – stopt hij ermee? De Spanjaard wordt door vriend en vijand weliswaar genoemd als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes in 2025, maar laat weten eerst te moeten bepalen of hij überhaupt wel door wil gaan met racen.

Enkele weken geleden, in gesprek met de media, liet Alonso zich al duidelijk uit over Mercedes en of hij er oren naar heeft om de naar Ferrari vertrekkende Hamilton volgend jaar te vervangen. “Maar”, zei Alonso woensdag in Bahrein, “ik moet eerst maar eens bepalen of ik na komend seizoen wel wil doorgaan met racen.”

De tweevoudig wereldkampioen, inmiddels 42 jaar, wil daar binnenkort een besluit over nemen. “Ik bekijk het de komende weken, over een paar races weet ik meer.” Daarbij spelen meerdere dingen een rol. “Het is een veeleisende kalender met tegenwoordig 24 races. En in 2026 staan er ook nog eens veel veranderingen op stapel. We gaan het zien.”

Alonso vertelde eerder op de dag al dat hij vindt dat het aantal wedstrijden op de Formule 1-kalender de spuigaten uitloopt. Hij noemde dat “slecht en onhoudbaar.”

