Een naar eigen zeggen megafitte Fernando Alonso (42) denkt dat hij in principe nog tot zijn “48e, misschien wel 49e” door zou kunnen gaan in de Formule 1. “Of ik dat wil, is de vraag”, aldus de Spanjaard tijdens een persbijeenkomst over de nieuwe bolide van Aston Martin. Zijn contract bij dat team loopt af. En of er al met Mercedes gesproken is over het in 2025 opvolgen van de vertrekkende Lewis Hamilton? “Niks daarvan.”

Dat Alonso ferm ontkent al met Mercedes gesproken te hebben, mag geen verrassing heten. En kan bovendien zomaar de waarheid zijn. Zowel het Brits-Duitse team als de Spaanse coureur heeft namelijk nog tijd zat om aan de toekomst te denken. “De plek van Lewis Hamilton komt pas in 2025 vrij, er zit nog een heel seizoen tussen”, haalt Alonso de schouders op.

Om vervolgens toch even subtiel te benoemen dat hij na komend seizoen vrij man is. “Als enige van de drie wereldkampioenen (Verstappen en Hamilton, red.) op de grid.”

Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft al uitgesproken dat Alonso wat hem betreft bij het team kan blijven. “We kennen Fernando, houden van hem als coureur en als mens. We graag graag ook na 2025 met hem verder.”

Alonso stelt in reactie daarop dat hij sowieso als eerste met Aston Martin om tafel zal gaan wat betreft de toekomst. “En of ik doorga, want ik geef al meer dan twintig jaar alles voor de Formule 1. Ooit is het ook tijd voor andere dingen in het leven.”

Wat zwaar zal wegen in zijn overwegingen is uiteraard hoe het komende seizoen verloopt. Aan zijn fysieke gesteldheid zal het wat hem betreft niet liggen. “Ik ben fitter dan ooit. Zo goed voorbereid op een seizoen als nu ben ik nog niet geweest. Dat komt niet alleen door de juiste training, maar ook door bijvoorbeeld het werken met een voedingsdeskundige. Op dat vlak zijn er altijd ontwikkelingen en probeer je je ook te verbeteren. Het zal me helpen om het lange seizoen vol te houden, met 24 Formule 1 Grands Prix.”

Om vervolgens te herhalen wat Krack en technisch directeur Dan Fallows ook al benoemden bij de presentatie van de AMR24, de nieuwe bolide van Aston Martin. “We willen in 2024 de eerste overwinning boeken in het groen. Hopelijk met mij aan het stuur.”

Lees hier alles over de eerste F1-race van het nieuwe seizoen: de Grand Prix van Bahrein