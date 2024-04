Weinig reservecoureurs trekken zoveel bekijks als Liam Lawson. Ferrari-invaller Oliver Bearman daar gelaten is Lawson een van de meest veelbelovende talenten in de paddock. Met vijf races en één finish in de top tien heeft de Nieuw-Zeelander al enige ervaring op zijn naam staan. Toch durft Red Bull-teambaas Christian Horner nog geen beloftes te maken over zijn toekomst in de Formule 1.

Sinds de openingsrace in Bahrein zijn de ogen gericht op Daniel Ricciardo, de Visa RB-coureur die vorig jaar gedurende vijf races werd vervangen door Liam Lawson – de Australiër moest herstellen van een zware crash op Zandvoort. Dit jaar keerde hij fulltime terug in de Formule 1. Echter, na slechts een paar moeizame races werd er al stilletjes geopperd of hij niet beter vervangen kon worden door Lawson.

Inmiddels heeft Ricciardo de slag weer aardig te pakken. Tijdens de Grands Prix van Japan en China liet de achtvoudig racewinnaar goede dingen zien. Toegegeven, in beide races haalde hij de eindstreep niet, maar volgens de experts is wel sprake van verbetering. Balen voor Lawson, die een goede kans op een F1-zitje langzaam ziet vervagen. Als klap op de vuurpijl deelde Christian Horner na het weekend in Shanghai een bittere kijk op Lawsons nabije toekomst.

‘Er is niks zeker’

“Natuurlijk wacht Liam Lawson in de achtergrond – hij staat te trappelen om weer in de Formule 1 te stappen”, onthulde Horner. “Maar er is nog niks zeker over wanneer en óf hij een stoeltje krijgt. Onze prioriteit ligt bij de coureurs die nu in de auto zitten.” Het lijkt er dus op dat Lawson zich bij de concurrentie moet aanbieden als hij vroeg of laat weer mee wil doen in de koningsklasse.

Natuurlijk is het eerst afwachten of Ricciardo inderdaad verbetert ten opzichte van de eerste paar races. Op dit moment kent hij twee DNF’s en kwam hij maximaal als twaalfde over de streep. Ter vergelijking: Nyck de Vries reed in 2023 tien Grands Prix voordat hij vervangen werd door de Australiër. Ook hij noteerde twee DNF’s en kwam nooit verder dan de twaalfde plek.

