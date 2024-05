De Grand Prix van Miami is een van de kleurrijkste races op de Formule 1-kalender. Coureurs en teams dossen zich vaak extra uit met opvallende kleurstellingen. Na Ferrari komt nu ook Visa RB met een opvallende livery in Miami.

Ferrari creëerde dagenlang een grote hype rondom een speciale blauwe kleurstelling voor Miami, maar gaf de bolide slechts wat blauwe accenten. Dit tot grote teleurstelling van de fans en de reacties op social media zijn dan ook niet mals. De formatie uit Faenza pakt het juist omgedraaid aan. Geen hype, maar wel een grote uiterlijke wijziging. De Chameleon VCARB01, zoals de wagen is omgedoopt, heeft veel gele, roze en lichtblauwe kleuren en zal alleen worden ingezet in het weekend van de Grand Prix van Miami.

In de Formule 1 is niets gratis en uiteraard zit er een sponsorgedachte achter deze speciale kleurstelling. De livery is namelijk geïnspireerd op de Chameleon Card van Visa. Coureur Daniel Ricciardo is blij met de nieuwe look van zijn wagen. “Ik had al wat hints gekregen natuurlijk, maar deze livery vind ik echt mooi! Ik ben echt tevreden met wat ze hebben gemaakt, al word ik natuurlijk nog blijer als we zondag in de punten finishen”, merkte de Australiër op.

De kleurrijke VCARB 01 voor de GP van Miami. © Red Bull Content Pool