Na een dramatische start van zijn Formule 1-seizoen liet Daniel Ricciardo vrijdag in Miami een voorzichtige opleving zien. De Australiër van Visa RB verzekerde zich tijdens de sprintkwalificatie namelijk tot verrassing van velen, zichzelf incluis, van de vierde tijd. “Dit is geweldig”, vond hij zelf ook.

Ricciardo staat na vijf races (waaronder twee uitvalbeurten) in de WK-stand nog steeds op nul punten en blijft ver achter bij zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda. Intern werd de afgelopen periode de druk flink opgevoerd en in de coulissen draaide de Nieuw-Zeelandse reservecoureur Liam Lawson al opzichtig warm.

Echter, in Miami liet Ricciardo eindelijk een eerste teken van herstel zijn. In de sprintkwalificatie toucheerde hij bij het uitkomen van bocht 16 overigens tot tweemaal toe de muur. Het leverde tot zijn opluchting geen averij op, met P4 als verrassend resultaat.

‘Misschien zit er zelfs een podium in’

Het is nog veel te vroeg om te juichen realiseerde Ricciardo zich na de sessie. Desondanks was hij opgetogen. “Ik hoop in de sprintrace op een zak met punten. Misschien zit er zelfs wel een podiumplaats in. Hey, dromen mag. Het is gewoon leuk om weer eens vooraan te beginnen. Het is een korte race en hopelijk kan ik met de leiders mee. Ik ga in ieder geval weer eens genieten. Vooraan rijden is veel leuker dan twaalfde of dertiende worden”, aldus Ricciardo.

Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda start overigens vanaf P15.

Lees hier alles over de Grand Prix van Miami 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).