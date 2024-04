Red Bull gaat magere jaren tegemoet als er achter de schermen van het team niets veranderd. Dat is althans de overtuiging van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, tegenwoordig analist bij Sky Deutschland. Schumacher toont zich uiterst kritisch over de rol van teambaas Christian Horner.

Bij Red Bull is het al lange tijd onrustig. De interne machtsstrijd zorgt ervoor dat er van een harmonieuze werkomgeving geen sprake meer is, zo constateert Schumacher. Bovendien speelt ook nog altijd de aanklacht tegen Horner vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een medewerkster van het team. Inmiddels heeft meesterontwerper Adrian Newey, naar verluidt, aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen wil vertrekken. Ferrari en Aston Martin zitten inmiddels voor Newey op het vinkentouw.

Schumacher: ‘Ik geef Red Bull nog twee jaar’

De verslechtering van het werkklimaat bij Red Bull is de schuld van Horner en van niemand anders, claimt Schumacher. “Hij klampt zich uit alle macht vast aan de macht.”

Newey heeft al aangegeven te willen vertrekken. Max Verstappen is waarschijnlijk de volgende, redeneert Schumacher. En met hem waarschijnlijk Helmut Marko. Schumacher voorspelt dat het snel gedaan is met de huidige suprematie van Red Bull als de status quo gehandhaafd blijft. “Ik geef Red Bull nog twee jaar en als ze blijven vasthouden aan Horner, zal het team wegzakken in middelmatigheid. Daar ben ik vrij zeker van.”

