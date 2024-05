Met een kleurrijke bewerking van de VCARB01 stond Visa RB hoopvol aan de start van het raceweekend in Miami. Na successen in zowel de sprintrace als de reguliere Grand Prix heeft het team de nodige kansen benut en reist het met een hele lading nieuwe WK-punten terug naar de fabriek in Faenza. “Het is een ongelofelijke week geweest”, glunderde coureur Yuki Tsunoda.

Visa RB was op de zaterdag al niet te stuiten. Daniel Ricciardo bewees dat hij nog steeds van grote waarde kan zijn voor het team – hij reed naar de vierde plek in de tweede sprintrace van het jaar. Ondertussen volgde teamgenoot Yuki Tsunoda op P8, waarmee ook hij nipt in de punten reed tijdens het zaterdagnummer. In de Grand Prix kwam de Australiër na een moeizame kwalificatie niet verder dan P18, maar Tsunoda liet een sterke zevende plek optekenen. Visa RB – dat met 7 punten naar Miami afreisde – mocht in één weekend 12 WK-punten bijschrijven.

“Wat een geweldige prestatie van het team”, reageerde Tsunoda enthousiast. “Het is een ongelofelijke week geweest. We hebben vanaf het begin van het seizoen snel vooruitgang kunnen boeken, dus ik kijk uit naar de toekomst.” Voor Ricciardo was het al met al een positief weekend in Florida. “De kwalificatie deed pijn en helaas waren we [in de race] niet snel genoeg om door het veld te komen”, liet hij weten. “Maar ik verlaat Miami positief. Ik heb een goede sprint gehad en Yuki heeft goede punten behaald.”

Ook de eerste overwinning van oud-teamgenoot Lando Norris is hem niet ontgaan. “Ik ben oprecht blij voor hem”, lachte de honey badger. “Hij is een rivaal, maar ook een vriend. Het was slechts een kwestie van tijd voordat hij zijn eerste zege zou behalen.” Met de puntenregen in Miami staat Visa RB nog altijd op de zesde plaats in het kampioenschap.

