Max Verstappen heeft dinsdag een unieke nieuwe helm onthuld. De ‘USA helm’, zoals deze in een persbericht genoemd wordt, debuteert tijdens het aankomende raceweekend in Miami. Het ontwerp is af te leiden als een echte Verstappen-helm, hoewel de kleurstelling behoorlijk afwijkt van het reguliere rood-wit-blauw. Donkerblauwe details voeren de boventoon in het flitsende ontwerp.

Met een marineblauwe basiskleur kiest Max Verstappen voor een donkere helm – wat ongetwijfeld goed matcht met zijn Red Bull RB20. Het design wordt aangevuld met rode Red Bull-sponsoring en lichtblauwe accenten, terwijl de iconische leeuw een chroomkleur heeft gekregen. Aanvullende witte sponsorlogo’s steken goed af tegen de donkere basis. Om het ontwerp compleet te maken is ook het vizier is in een blauwtint uitgevoerd.

Natuurlijk mogen de nodige details niet ontbreken. Op de achterkant prijken de inmiddels bekende sterren – een voor elk gewonnen wereldkampioenschap. Kijk nog iets verder naar onder en je begrijpt waarom Max Verstappen dit de USA helm heeft genoemd. De skylines van respectievelijk Miami, Austin en Las Vegas contrasteren op een rood-wit-blauwe banier – de stars and stripes van de Amerikaanse vlag.

De USA helm is voor het eerst te bewonderen tijdens de GP van Miami. Daarna wordt hij ook voor de races in Austin en Las Vegas uit de kast getrokken.

De achterkant van Verstappens nieuwste helm, inclusief drie sterren en de skylines van Miami, Austin en Las Vegas (Verstappen.com)



