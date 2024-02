Seizoen zes van Drive to Survive – de Neflix-serie die een blik achter de schermen geeft bij F1-teams – ging vrijdag in première. Fans en de media zijn overwegend positief over de nieuwe reeks, maar toch zijn er een paar merkwaardigheden opgevallen. Door het bizarre pre-season loopt de serie dit jaar meermaals achter de feiten aan.

Drive to Surive werd in het verleden nogal eens weggezet als gedramatiseerd entertainment. Liefhebbers van de sport kraakten de serie af voor de manier waarop het gebeurtenissen en rivaliteiten in scène zette. Dat gebeurt minder in het nieuwste seizoen. Producent James Gay-Rees benadrukt tegen Formula1.com dat Netflix het afgelopen seizoen ongekend veel toegang had. Daarom is ervoor gekozen om alleen de meest “substantiële verhalen” te vertellen. “We hebben zelfs bijna meer afleveringen gemaakt dan normaal, omdat we behoorlijk wat te vertellen hadden.”

Seizoen zes blijft weliswaar dichter bij de feiten, maar maakt wel opvallende keuzes voor de onderwerpen die worden behandeld. Zo wordt er vrijwel geen aandacht besteed aan kampioen Max Verstappen, die dit seizoen talloze records brak op weg naar zijn derde titel. Gay-Rees kiest liever voor “de usual suspects”, waaronder Günther Steiner en Daniël Ricciardo, absolute favorieten van het Drive to Survive-publiek.

Gay-Rees is zich bewust van het feit dat veel plotlijnen slechts een navertelling zijn van wat veel kijkers al weten. Toch is hij optimistisch over het unieke perspectief van zijn serie. “Er zaten een aantal interessante en schokkende verrassingen in, ook al was de kop al behoorlijk vroeg geschreven.”

‘Drive to Survive loopt achter de feiten aan’

De serie werkt inmiddels zo voorspelbaar dat ook de karakters zich steeds vaker bewust zijn van de camera. “Het is zo’n populaire show geworden dat de coureurs en de teambazen weten hoe het werkt”, aldus Gay-Rees. Dat levert grappige scènes op, maar ook scènes die worden beïnvloed door de aanwezigheid van Netflix.

De productie en de timing van de serie maakt dat de afleveringen in seizoen zes achter de feiten aanlopen. Dankzij de pre-season van 2024 “slaat dit seizoen van Drive to Survive de plank mis”, vat de Engelse krant The Independent samen. Scènes die concluderen dat Lewis Hamilton trouw blijft aan Mercedes of een aflevering die zich focust op de toekomst van Günther Steiner zijn hier een pijnlijk voorbeeld van.

De documentaireserie en Formule 1 moeten nog tekenen voor een zevende seizoen.

