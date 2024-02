Max Verstappen is door de Laureus Sport for Good Foundation genomineerd voor de titel ‘World Sportsman of the Year’. Laureus organiseert ieder jaar een prestigieuze prijsuitreiking voor de grote namen in de sportwereld. Verstappen heeft de prijs eerder gewonnen voor zijn eerste WK-titel in 2021. Andere genomineerden zijn onder andere voetballer Lionel Messi en tennisser Novak Djokovic.

De uitreiking is een van de meest prestigieuze evenementen in de sportwereld. Ieder jaar kiest een panel van 1300 experts wie er genomineerd worden, waarna een select groepje oud-sporters de winnaars kiest. Max Verstappen strijdt voor de award tegen onder andere Lionel Messi en Novak Djokovic.

Het is nog maar de vraag of Verstappen heel blij is met zijn nominatie. Eerder was hij kritisch op het Nederlandse sportgala, dat vergelijkbare prijzen uitdeelt aan vaderlandse atleten. “Ik wil helemaal niet vergelijken, laten we trots zijn op alle topsporters”, zei hij toen.

Tweede Laureus Award voor Max Verstappen

Het zou voor Max Verstappen de tweede keer zijn dat hij de titel van ‘World Sportsman of the Year’ mag dragen. In 2022 won hij de award voor zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Vorig jaar werd hij ook genomineerd, maar toen moest hij de prijs afstaan aan Lionel Messi.

In totaal zijn er zes sportmannen genomineerd voor de titel. Verstappen moet het opnemen tegen Lionel Messi (Argentinië, voetbal), Novak Djokovic (Servië, tennis), Mondo Duplantis (Zweden, atletiek), Erling Haaland (Noorwegen, voetbal) en Noah Lyles (VS, atletiek).

