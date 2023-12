Hij maakte eerder van zijn aversie tegen de jaarlijkse sportverkiezing geen geheim, dus rouwig zal Max Verstappen er niet om zijn geweest dat hij woensdagavond niet is verkozen tot Sportman van het Jaar. Bij het gala van sportkoepel NOC*NSF, dit keer in De Fabrique in Utrecht, moest de drievoudig wereldkampioen van Red Bull het afleggen tegen wielrenner Mathieu van der Poel. De derde genomineerde was baanwielrenner Harrie Lavreysen.

Max Verstappen was overigens zelf niet bij de verkiezing voor sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar aanwezig. De coureur die afgelopen F1-seizoen geschiedenis schreef door 19 van de 22 races op zijn naam te schrijven, won de prijs eerder in 2016, 2021 en 2022. Van der Poel werd dit jaar wereldkampioen veldrijden, wereldkampioen op de weg en hij won de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Atlete Femke Bol werd verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, de estafettevrouwen atletiek tot Sportploeg van het Jaar.

‘Laten we trots zijn op alle topsporters’

Eerder dit jaar zei Verstappen nog meermaals niets te zien in de opzet van de verkiezing. “Ik wil helemaal niet vergelijken”, zo vertelde hij bijvoorbeeld voor de race in Qatar. “Iedereen was geweldig op zijn eigen manier en in zijn eigen sport, dus ik ben blij en trots dat ik Nederlander ben. Het maakt niet uit wie de beste of de op één na beste is. Laten we trots zijn op alle topsporters. Elk jaar hebben we deze prijs voor de sportman en sportvrouw van het jaar. Waarom? Ik wil die niet eens winnen. We zouden al het talent dat we in ons land, of welk land dan ook, hebben moeten waarderen. Het gaat er niet om dat de een beter is dan de rest wat betreft prestaties. Daarom vind ik het een belachelijke prijs. Ik denk dat het echt belangrijk is dat iedereen wordt gewaardeerd.”

