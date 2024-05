De strafpunten in de Formule 1 vormen dit seizoen een heikel thema in de paddock. Zaterdag kreeg Kevin Magnussen in Miami drie strafpunten op zijn superlicentie erbij, nadat hij in de sprintrace over de schreef was gegaan in zijn duels met Lewis Hamilton. Max Verstappen maakt zich niet al te druk over de systematiek. “Je kunt je als coureur ook afvragen waarom je je altijd in die positie bevindt.”

Bij twaalf strafpunten binnen een tijdsbestek van twaalf maanden wordt een coureur automatisch voor één race geschorst, De huidige ranglijst wordt aangevoerd door Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Logan Sargeant, allen met acht strafpunten. Verstappen hoeft zich nergens zorgen over te maken. Bij hem staat de teller op twee strafpunten. De laatste coureur die een race werd geschorst was de Fransman Romain Grosjean in 2012, nadat hij bij de GP van België een zware crash had veroorzaakt. Destijds bestond er nog geen strafpuntensysteem.

‘Willekeur vind ik raar’

Max Verstappen vertelde in Miami wel dat hij tegenwoordig het oordeel van de stewards bij het opleggen van straffen niet altijd kan volgen. “Ik vind de straffen soms heel moeilijk te begrijpen. Waarom iemand één, twee of drie strafpunten krijgt. Die willekeur vind ik raar. Of een systeem met vaste stewards zou helpen? Ik denk niet dat dat veel uit zou maken.”

Sergio Pérez vertelde donderdag tijdens de FIA persconferentie nog enigszins sarcastisch dat hij aan de leiding gaat in het strafpuntenkampioenschap, maar dat hij wel van oordeel is dat er kritisch naar het systeem gekeken moet worden.

Verstappen daarover: “Aan de andere kant moet je je als coureur wel afvragen waarom je je altijd in die positie bevindt. Soms moet je ook gewoon nadenken in de trant van: ‘Als ik dit doe, kan ik misschien een crash veroorzaken’. Je kunt het soms niet met een straf eens zijn of het unfair vinden, maar je moet proberen niet in die situatie te komen”, aldus Verstappen, die zich realiseert dat het hem in zijn eerste jaren in de Formule 1 ook vaker overkwam. Lachend: “Ja, dat was vroeger.”

Geen onsportief gedrag Magnussen

Kevin Magnussen moest zich zaterdagavond overigens melden bij de stewards om zich te verantwoorden voor vermeend onsportief gedrag. Dat laatste zou een strafverzwaring kunnen inhouden, maar uiteindelijk werd de coureur van Haas daarvan vrijgesproken. De stewards geven in hun verantwoording wel aan dat het goed zou zijn om een discussie op te starten om stewards meer macht te geven bij het verzwaren van de straffen.

Max Verstappen maakt zich geen zorgen over eventuele aanpassingen. “Voor mij zal het namelijk niets veranderen.”

