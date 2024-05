Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 moet hoognodig op de schop, vinden steeds meer coureurs. Na eerder Fernando Alonso spraken donderdag in Miami ook Logan Sargeant en Sergio Pérez zich kritisch uit over het principe van een race schorsing bij twaalf strafpunten. “Er moet zeker naar gekeken worden”, meent Pérez.

Fernando Alonso kreeg bij de vorige race in China een tijdstraf plus drie strafpunten vanwege zijn botsing met Carlos Sainz tijdens de sprintrace. De Spanjaard van Aston Martin staat daardoor al op zes strafpunten. Inmiddels heeft Aston Martin een protest ingediend bij de FIA in een poging de straf te herzien. De vergadering hierover staat overigens voor vandaag (vrijdag) in Miami gepland.

In China ontving ook Williams-coureur Logan Sargeant twee strafpunten op zijn licentie vanwege het inhalen onder de safety car. “Dat was ontzettend frustrerend, het was een lachertje”, reageerde de Amerikaan woensdag tijdens de FIA persconferentie in Miami, waar zondag de zesde race van het seizoen op het programma staat.

‘Er gebeuren wel ergere dingen’

Sargeant: “Er gebeuren wel ergere dingen in een raceweekend, waarvoor je slechts wordt berispt. Ik heb te maken gehad met coureurs die vlak voor me remden, waardoor ik bijna crashte. En daar werd niets tegen gedaan. Maar als ik dan tegelijk met iemand anders over de streep kom en je ziet het verschil haast niet, dan krijg je meteen twee strafpunten. Ik denk dat het geen geweldige richting is om in te slaan.”

Sargeant kreeg bijval van Red Bull-coureur Sergio Pérez, die zichzelf sarcastisch de koploper in het strafpuntenkampioenschap noemde. Eerder lieten ook andere coureurs als Pierre Gasly, George Russell en ook Max Verstappen zich al eens kritisch uit over het systeem. Pérez: “Voor een actie betaal je vaak al de prijs op de baan. Daar hoef je dan wat mij betreft niet ook nog eens strafpunten aan toe te voegen. Zeker gezien het feit dat we tegenwoordig meer races hebben is het strafpuntensysteem zeker iets waar naar gekeken moet worden. Hopelijk gaat dat ook gebeuren.”

Grosjean laatste coureur die werd geschorst

Fernando Alonso was eerder in China al uiterst kritisch, naar aanleiding van zijn opgelegde straf. “Ik denk dat 99% van de toeschouwers een leuke sprintrace heeft gezien in China met leuke gevechten op de baan. Maar ik krijg vervolgens een zware straf”, sprak hij.

De laatste coureur die voor een race geschorst werd, was overigens Romain Grosjean. De Fransman kreeg die straf destijds nadat hij de enorme chaos bij de start op Spa-Francorchamps in 2012 veroorzaakte. Onder het huidige strafpuntensysteem, geïntroduceerd in 2014, is nog geen enkele Formule 1-coureur geschorst geweest.

