Max Verstappen betreurt het vertrek van ontwerper Adrian Newey bij Red Bull en had het graag anders gezien. Toch hoeft het voor het team niet per definitie negatief uit te pakken, meent hij. “Dat is niet slecht bedoeld richting Adrian, maar je ziet het soms ook bij bedrijven of in andere sporten. Als iemand vertrekt die er lang heeft gewerkt niet altijd negatief hoeft te zijn. Misschien krijgt jong talent bijvoorbeeld meer kansen.”

Max Verstappen werd tijdens zijn masaal bezochte perspraatje in de aanloop naar de Grand Prix van Miami bestookt met vragen over Newey en de impact die het mogelijk ook op zijn sportieve toekomst heeft.

“De beslissing van Adrian kwam voor mij niet als iets heel ontverwacht. Het is wat het is. Als iemand weg wil, dan kan je dat natuurlijk niet tegenhouden. Aan de andere kant, hij heeft natuurlijk ook heel veel betekend voor het team, vanaf de beginjaren van Red Bull. En daar zullen we hem altijd dankbaar voor blijven”, aldus Verstappen. “Uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen afwegingen. Hij heeft ook gekeken wat het beste is voor hem en zijn familie. En dus kan je hem ook niets kwalijk nemen.”

– Versterkt dit de onrust binnen het team?

Verstappen: “Dat vind ik moeilijk in te schatten. Het ziet er vanaf de buitenkant niet ideaal uit. Maar niemand weet ook precies wat de rollen zijn binnen het team. We vertrouwen natuurlijk volledig op de mensen die we nog hebben. Op de technische mensen, die hebben natuurlijk ook een enorme bijdrage geleverd aan het huidige succes. Maar het is duidelijk dat je dit niet wil zien gebeuren. Ik had liever gezien dat Adrian was gebleven en dat heb ik hem ook verteld.”

‘Niet geprobeerd Adrian om te praten’

– Verandert het voor jou iets met het oog op jouw sportieve toekomst?

Verstappen: “Ik heb altijd gezegd dat ik in de snelste auto wilde zitten. Dat is wat we nu hebben. En natuurlijk is het enorm belangrijk wat er in de toekomst gaat gebeuren en dat de sleutelfiguren zoveel mogelijk blijven. Ik had Adrian er ook liever bij gehouden, maar nogmaals, het is zijn keuze geweest. Ik heb niet geprobeerd hem om te praten, het is aan hem.”

‘Gaat niet om geld, maar om prestatie’

“Mijn toekomst ligt op dit moment bij Red Bull. Ik hoor ook bedragen voorbij komen. 150 miljoen euro? Voor mij gaat het niet om geld. Het gaat om prestatie. Want als ik meer zou verdienen en ik zou op de baan voor plek vijf of zes rijden, zou ik aan het eind van de dag toch behoorlijk chagrijnig zijn.”

– In 2026 wordt er een nieuw motorreglement van kracht in de Formule 1 en zal Red Bull Powertrains de motor ontwikkelen. Speelt die onzekerheid mee in je hoofd?

“Niemand weet welk team in 2026 het meest competitief zal zijn. Ik ook niet. Het is ook iets waar ik nu niet over nadenk. Ik ben met dit seizoen bezig. In die zin is 2026 nog best ver weg. Er wordt achter de schermen hard aan de motor gewerkt, dat weet ik wel. En dat is alles wat we kunnen doen. En we weten niet hoe het andere teams vergaat.”

– Bij Mercedes zoekt men een opvolger voor Lewis Hamilton. Toto Wolff heeft gezegd dat hij op je wacht…

Verstappen: “Ik denk dat iedereen altijd optimistisch en hoopvol moet zijn, maar op dit moment kan ik zeggen dat ik bij het team wil blijven. Ik geloof in het project waar we mee bezig zijn. Maar in sport en in het leven weet je nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren.”

