Aston Martin heeft de FIA gevraagd om de beslissing van de stewards in China te herzien. Na de sprintrace in Shanghai werd Fernando Alonso namelijk bestraft voor zijn botsing met Carlos Sainz.



Ferrari en Aston Martin zijn opgeroepen voor een bijeenkomst met de stewards op vrijdag voorafgaand aan de Grand Prix van Miami. Aston Martin heeft het verzoek bij de FIA ingediend vanwege de tijdstraf van 10 seconden en de drie strafpunten op zijn licentie. De stewards oordeelden dat hij “een botsing veroorzaakte met auto 55 [Sainz] in bocht negen.”



De hoorzitting over het ‘recht van herziening’ op vrijdag zal mogelijk in twee delen plaatsvinden. Het eerste deel zal bepalen of Aston Martin een “significant en relevant nieuw element” heeft geleverd dat niet beschikbaar was op het moment van de betreffende beslissing. Als ze hierin slagen, zal het tweede deel van de hoorzitting plaatsvinden om de beslissing van de stewards opnieuw te overwegen in het licht van de nieuwe informatie.



De tijdstraf van Alonso had overigens geen invloed op zijn eindpositie omdat hij uit de race was gestapt. Het doel van Aston Martins verzoek is waarschijnlijk om de strafpunten die aan Alonso’s licentie zijn toegekend te verminderen. De vergadering zal vrijdag om 8 uur ’s ochtends lokale tijd in Miami plaatsvinden.

