Met de eerste seizoenskwart achter de rug kijkt teambaas Mike Krack tevreden terug op de races van Aston Martin. Toegegeven, de groene renstal stond nog niet op het podium in 2024, maar toch zijn de doelstelling gehaald. Volgens Krack ‘voldoet Aston Martin aan de verwachtingen’ voor het huidige seizoen. Het team uit Silverstone introduceert op Imola de nodige upgrades.

“Het zijn een drukke paar weken geweest”, aldus Mike Krack. De Luxemburgse teambaas blikt namens Aston Martin terug op de afgelopen zes races en de eerste seizoenskwart van 2024. “We voldoen tot nu toe aan de verwachtingen. Ons team zit dicht tegen de voorhoede aan, maar de de marges zijn klein. We verwachtten aanvankelijk het vijfde team te zijn – in de races blijkt dat ook vaak het geval.” In de kwalificaties kan het team echter gevaarlijk uit de hoek komen. “Daar hebben we vaak de derde snelste auto”, weet ook de teambaas. “Op die snelle rondes willen we voortbouwen.”

Aston Martin is een team met gigantische ambities; onder leiding van Lawrence Stroll wil het in de toekomst meevechten voor kampioenschappen. Mike Krack wil dan ook graag benadrukken dat de operatie een sterke groei doormaakt. “Onze pitstops zijn vaak snel en we zijn nog geen tijd verloren door technische mankementen”, aldus de Luxemburger. “Dat heeft alles te maken met het harde werk dat er in de fabriek wordt uitgevoerd.”

‘Iedereen komt met upgrades’

Aankomend weekend hoopt Aston Martin weer een tik uit te kunnen delen in het middenveld. “We kunnen niet wachten om weer op de grid te staan in Imola”, licht Krack toe. “Onze prioriteit is om altijd punten te scoren. Inhalen is moeilijk op Imola, dus we moeten zorgen dat we gelijk goed zitten. We willen sterk kwalificeren en die snelheid omzetten naar een goed resultaat tijdens de race.”

De eerste Europese race staat ook in het teken van de nodige upgrades. Aston Martin komt naar verluidt met nieuwe sidepods én een nieuwe vloer. “Hiermee kunnen we onszelf op meerdere vlakken verbeteren – maar natuurlijk komt iedereen met upgrades”, besluit Mike Krack. “Niemand zit stil in de Formule 1.”

Aston Martin staat met 42 punten op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. 33 daarvan kunnen worden toegeschreven aan Fernando Alonso. De Spaanse routinier tekende onlangs een nieuw contract met het team uit Silverstone. Ook in 2026 – wanneer het team een belangrijke samenwerking aangaat met motorleverancier Honda – rijdt hij nog in het groen. De toekomst van zijn teamgenoot, Lance Stroll, is nog onduidelijk. De Canadees kreeg al veel kritiek te verduren voor zijn huidige prestaties.

Fernando Alonso was verantwoordelijk voor bijna 80% van de punten die Aston Martin scoorde in 2024 (Motorsport Images)

