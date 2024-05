Alexander Albon heeft een nieuw, meerjarig contract getekend met het team van Williams. De Brits-Thaise coureur staat nog zeker twee jaar op de grid met het team uit Grove. Daarmee zal Albon de Britse renstal blijven vertegenwoordigen onder de nieuwe reglementen van 2026. In 2022 kwam hij bij Williams terecht na een tweejarige stint met het team van Red Bull.

LEES OOK: Wanneer lopen de contracten van de Formule 1-coureurs af?

“Sinds hij bij Williams Racing is gekomen, heeft Alex Albon uitzonderlijke vastberadenheid en toewijding getoond, zowel op als naast de baan”, leest een officieel persbericht. “Zijn inspanningen hebben aanzienlijk bijgedragen aan de beste eindpositionering sinds 2017, toen het team vorig jaar zevende werd in het constructeurskampioenschap.”

Albon, die ook werd genoemd als mogelijke vervanger voor Lewis Hamilton bij Mercedes, is blij zijn contract met Williams te kunnen verlengen. “Ik ben ongelofelijk blij dat ik hier kan blijven”, laat hij weten. “Dit is een langetermijnproject waar ik echt in geloof en waarin ik een sleutelrol wil spelen. Het zal tijd kosten, maar ik ben ervan overtuigd dat we het juiste team aan het opbouwen zijn.”

‘Uitzonderlijk talent’

Ook Williams-teambaas James Vowles is blij de samenwerking met Albon voort te kunnen zetten. “Hij heeft een uitzonderlijk talent”, licht Vowles toe. “Sinds hij bij het team is gekomen, heeft Alex consequent laten zien dat hij onder druk kan presteren. Hem contracteren voor de lange termijn is een belangrijk onderdeel van het plan om te klimmen in het kampioenschap.”

Williams’ maakte dit jaar een moeizame start – het seizoen wordt gekenmerkt door crashes en teleurstellende raceresultaten. Aan Albon de taak om het team te motiveren en de FW46 weer in de top tien te rijden. Over de toekomst van zijn teamgenoot, de Amerikaanse Logan Sargeant, is nog niks bekend. De Britse renstal staat op dit moment puntloos onderaan in het constructeurskampioenschap.

LEES OOK: Albon vreest voor Williams na zoveelste puntloze race

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).