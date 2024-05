Terwijl de concurrentiestrijd in de voorhoede steeds groter wordt, staat het Britse Williams nog altijd puntloos achteraan. Williams’ seizoen laat zich nog nu toe kenmerken door crashes en problemen met de beschikbare chassis. Coureur Alexander Albon roept zijn team op om snel met upgrades te komen, wil het niet achterop raken in de strijd om een plekje in de top tien.

Williams heeft nog weinig kunnen laten zien in 2024. Coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant zorgden geregeld voor crashes, waardoor het team veel extra tijd en geld in het oplappen van de auto’s moest steken. De GP van Australië gold als absoluut dieptepunt – Albon moest bij gebrek aan een reservechassis noodgedwongen in de auto van zijn teamgenoot stappen. Inmiddels heeft Williams de nodige onderdelen op voorraad en is het zaak dat de FW46 onder handen wordt genomen.

“Het is frustrerend”, zei Alexander Albon nadat hij in Miami als achttiende over de streep kwam. “Maar we weten waar we de performance kunnen vinden. Als we deze eenmaal kunnen benutten, dan geloof ik dat we regelmatig punten zullen pakken. We moeten het gebrek aan upgrades zien te managen, die zijn nu eenmaal aan de late kant. Daardoor raken we achterop.”

‘Visa RB en Haas hebben een grote stap gezet’

Al met al is de Brits-Thaise coureur positief over de progressie die het team gemaakt heeft ten opzichte van vorig jaar. In 2023 eindige het team weliswaar op een degelijke zevende plaats in het kampioenschap, maar ook toen duurde het lang voordat er goede punten werden gescoord. “Feit is dat Visa RB en Haas een behoorlijk grote stap hebben gezet”, gaf Albon toe. “Wij hebben ook vooruitgang geboekt, maar dat is relatief. Mijn weekend in China voelde heel goed, maar ik eindigde op P12. Dat is dus waar we staan.”

