Fernando Alonso zal de Grand Prix in Imola het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Na een mislukte kwalificatie startte de Spanjaard vanuit de pitlane – hopend op een safety car of een rode vlag moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de negentiende plaats. Alonso houdt zijn hart vast voor Monaco, waar ook alles al in het zaterdagnummer wordt bepaald.

De race door het prinsdom blijft ‘het kroonjuweel’ voor de Formule 1, hoewel het racen allang niet meer zo spannend is als vroeger. Omdat inhalen hier met de huidige bolides bijna onmogelijk is, draait alles om een goede startplek. Voor Fernando Alonso (die vorig jaar net naast poleposition greep in Monaco) een kans om zich weer van zijn beste kant te laten zien.

Zelf moet de tweevoudig wereldkampioen eerst zien of Aston Martin een competitief pakket kan leveren. “Het hangt allemaal van de auto af”, zei hij na het weekend in Imola. “Als de balans niet goed is, kan die baan echt een marteling zijn. Het is zaak dat we de afstelling maximaliseren.” Alonso realiseert zich dat de strijd in Monaco al op zaterdag wordt uitgevochten. “Op de zondag is het net als hier (Imola, red.), niemand kan inhalen”, concludeerde hij.

De Spanjaard heeft zijn tijd in Emilia-Romagna vooral gebruikt om het team verder op weg te helpen. Startend vanuit de pitlane kon Alonso verder weinig uithalen. “Je hoopt op een safety car of een rode vlag”, verzuchtte hij. “Dat gebeurde niet, dus dan wordt het al snel een saaie race. Ik heb verschillende strategieën en pitstops kunnen testen met het team, voor de rest kun je weinig doen.”

