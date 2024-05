Aston Martin-teambaas Mike Krack vindt de kritiek jegens Lance Stroll onterecht. De Canadees krijgt nogal eens negatief commentaar te verduren over zijn prestaties en zijn plaats binnen de Formule 1. Volgens Krack krijgt de zoon van Aston Martin-topman Lawrence Stroll echter geen speciale behandeling. Achter de schermen zou hij gewoon van grote waarde zijn voor het team.

In een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport blikt Mike Krack terug op zijn eerste twee jaar als teambaas bij Aston Martin. De Luxemburger staat aan het hoofd van een ongelofelijk ambitieuze ploeg, die in de toekomst samen met Honda voor het kampioenschap wil gaan strijden. De houdbaarheid van een coureur zoals Lance Stroll werd daardoor al meermaals in twijfel getrokken.

Op de baan moet Stroll het vaak afleggen tegen teamgenoot Fernando Alonso. Van de 42 punten die Aston Martin in 2024 scoorde, is bijna 80 procent aan de Spanjaard toe te schrijven. Daarbij zorgt de 25-jarige coureur ook voor de nodige crashes. De aanvaring met Daniel Ricciardo in Shanghai bewees dat Stroll lang niet bij iedereen geliefd is.

‘Achter de schermen is hij anders’

Mike Krack is het vertrouwen in de coureur nog niet verloren. “Natuurlijk kunnen wij ook gewoon kritisch zijn”, zei hij tegen AMuS. “Maar dat doen we niet in het openbaar.” Volgens Krack vervult Stroll binnen het team wel degelijk een belangrijke rol. “De Lance Stroll die we achter de schermen zien, is een andere persoon dan die in de media”, vervolgde de teambaas. “Daarom zullen we hem ook altijd in bescherming nemen als hij wordt bekritiseerd.”

Ook Alonso kan beamen dat Stroll ‘cruciaal’ is voor Aston Martin. “Lance en ik helpen het team op verschillende manieren”, legde de oud-wereldkampioen onlangs uit bij Formule1.com. “Hij heeft veel meer gevoel voor bepaalde dingen dan ik. Zijn analyses zijn daarom cruciaal voor het team en helpen ons om de auto te verbeteren.”

