Het vertrek van Adrian Newey wordt veelal vergeleken met ‘de eerste dominosteen’ die het Red Bull-imperium zal doen instorten. Met de sterontwerper buiten de deur is de verwachting dat er maar weinig overblijft van het ongenaakbare Formule 1-team. Fernando Alonso betwijfelt of Newey de genadeslag heeft gegeven aan het team, maar is wel heel benieuwd naar diens volgende stap.

Fernando Alonso denkt dat de heisa rondom Adrian Newey vooral met de dominantie van Red Bull te maken heeft. “Het team controleert de sport al sinds 2021”, zei de Spanjaard in aanloop naar het raceweekend in Imola. “Als er dan iets buiten de Grands Prix om gebeurt, zal dat altijd veel stof doen opwaaien. Zij zijn degene die verslagen moeten worden, dus men zal altijd proberen het team te destabiliseren. Als het binnen een ander team was gebeurt, was het veel minder bijzonder geweest.”

De tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin erkent het belang van de technici in de sport, en is vooral benieuwd naar de toekomst van de ontwerper. “De nieuwe reglementen van 2026 zijn het belangrijkst”, legde hij uit. “Wij willen dan het Mercedes van 2014 of het Red Bull van 2022 worden. Maar een hoop teams willen natuurlijk in die positie zien te komen.”

‘Altijd met Newey willen werken’

Alonso zou graag gebruik maken van Adrian Newey voor zijn toekomstplannen. “Ik heb altijd al met hem willen werken”, gaf hij toe. Ik denk dat hij een van de beste [ontwerpers] is die de Formule 1 ooit heeft gehad, een echte legende van de sport.” Dat gevoel lijkt wederzijds – ook Newey heeft in het verleden door laten schemeren dat hij graag nog eens met Alonso had willen werken.

Nu de toekomst van de aerodynamica-goeroe in het ongewisse is, lijkt Nando hem te willen strikken voor Aston Martin. Aan vleiende woorden in ieder geval geen gebrek. “Ik heb altijd mijn bewondering voor hem geuit”, besloot de 42-jarige coureur. “We zullen zien wat hij in de toekomst gaat doen.”

