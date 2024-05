“Wat een puinhoop!” Het commentaar van Sergio Pérez over de boordradio liet aan duidelijkheid niets te wensen over. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing sneuvelde zaterdag in Q2 van de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna op Imola. In zijn snelle run maakte hij een paar kleine foutjes, die hem op de streep net de kop kostten.

“Ik had wat problemen met mijn banden, waardoor ik in bocht 7 rechtdoor schoot. Daardoor verloor ik twee tienden”, baalde Pérez na afloop van de kwalificatie. Zie hieronder de video van zijn eliminatie in Q2.

Hij zei het niet met zoveel woorden, maar Pérez liet wel doorschemeren dat het een lastige opgave wordt om morgen alsnog door te stoten naar het podium. Terwijl Max Verstappen zich verzekerde van zijn zevende pole dit seizoen en zijn achtste op rij, moet Pérez zelf morgen vanaf P11 starten. “Onze racesnelheid is sterk. Maar dit is een circuit waarop het lastig inhalen is. Dus het zal een moeilijke middag worden.”

