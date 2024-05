Max Verstappen kende een moeizame tweede vrije training in Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Net als in de eerste sessie worstelde hij met de grip van de Red Bull-bolide. Hij kwam niet verder dan plek 7, Charles Leclerc was in de Ferrari de rapste in VT2.

In de voorgaande zeven Grands Prix, inclusief eind 2023, pakte Verstappen steeds de pole position. Als dat zaterdag in Imola ook lukt, evenaart hij Ayrton Senna’s record van meeste poles op rij (acht). En dat op het circuit waar de Braziliaanse legende uitgerekend 30 jaar geleden op tragische wijze het leven liet.

Of de Nederlander het bijzondere record op deze speciale plek kan evenaren, is op basis van de eerste twee vrije trainingen zeer de vraag. Na een al moeizame eerste sessie verloopt het ook in VT2 in Imola bepaald niet naar wens voor Verstappen.

Het begin van de tweede vrije training is nog veelbelovend. “De balans is nu al beter op deze band”, laat Verstappen via de boordradio weten, de vergelijking makend met hoe het eerder op de dag ging. Toen waren er problemen met de grip aan de voorkant en maakte hij enkele uitstapjes naast de baan.

Een goed begin van de tweede vrije training ten spijt, worstelt Verstappen later in de sessie. Hij keldert in de tijdenlijst naar plek 7, klaagt op de boordradio over het rijgedrag van de auto. Het loopt opnieuw niet zoals hij graag ziet, bovendien wordt hij ook nog eens in de weg gezeten door Lewis Hamilton. Dit tot zichtbare frustratie van de Nederlander. Dat teamgenoot Sergio Pérez (achtste) ook al geen indruk kan maken, bewijst dat Red Bull duidelijk zoekende is.

Terwijl er ook problemen zijn bij Williams – na Alexander Albon in VT1 is het Logan Sargeant die aanvankelijk veel tijd mist in VT2 – maakt Lando Norris halverwege de sessie indruk met een snelle ronde. Hij breekt die echter af, maar laat wel zien dat er met hem als kersvers racewinnaar ook dit weekend weer rekening moet worden gehouden.

Dat geldt ook voor zijn teamgenoot Oscar Piastri en voor Sainz en Leclerc als lokale helden in de Ferrari. Die laatste is de snelste man tijdens de tweede vrije training. Een sessie waarin er voor Verstappen ook tijdens zijn lange run op het oog problemen zijn met de balans. De conclusie van VT2 in Imola voor Verstappen en co? Werk aan de winkel, zowel voor de kwalificatie op zaterdag als voor de race op zondag.

