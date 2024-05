Max Verstappen kon tijdens de eerste vrije training op Imola niet rekenen op zijn vertrouwde race-ingenieur, Gianpiero Lambiase. De Nederlandse Formule 1-coureur moest het in een moeizame sessie op het Italiaanse asfalt doen met performance ingenieur Tom Hart. Verstappen kwam zonder ‘GP’ in zijn oor niet verder dan de vijfde tijd in Emilia-Romagna – vanwaar deze wissel?

Volgens Red Bull heeft de keuze voor Tom Hart alles te maken met ervaring opdoen. Door Hart een vrije training te laten draaien kan hij ondervinden hoe het is om een race-ingenieur te zijn voor het team. Het ging hier wel om een eenmalige test, tijdens de tweede vrije training krijgen we ‘gewoon’ Lambiase weer te horen. VT1 leende zich achteraf goed voor een dergelijke test, Hart had dankzij de moeizame sessie van Verstappen genoeg te doen.

‘Het is een ramp’

Verstappen leek behoorlijk te klungelen met de balans van de RB20. De drievoudig wereldkampioen moest genoegen nemen met de vijfde tijd. In de slotfase van de eerste training maakte hij meerdere uitglijders. Waar hij in de eerste sector erg dominant leek, ging hij in het tweede stuk van het circuit meermaals te wijd de bocht door. “Het is een ramp, ik heb daar geen grip”, riep hij dan over de boordradio.

In zijn tweede stint op de zachte band was Verstappen zelfs even de achterkant van zijn bolide kwijt – hij sneed de bocht af over het gras. “Ik heb gewoon geen grip aan de voorkant”, beklaagde de Nederlander zich. Hart probeerde hem nog uit te leggen dat hij in bepaalde bochten ‘een beetje zwak was’, maar daar kon Verstappen geen chocola van maken. “Maar wat is ‘zwak’?”, vroeg hij zich hardop af.

