Het Europese F1-seizoen is met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna officieel van start gegaan. De snelste tijd in Imola komt op naam van Ferrari-coureur Charles Leclerc, tot vreugde van de Italiaanse fans. Max Verstappen moet het doen met de vijfde tijd. Verregaande conclusies kunnen niet aan de uitslag verbonden worden, maar bij Ferrari is het optimisme onmiskenbaar.

Achter Charles Leclerc (1.16,990) en George Russell (Mercedes) neemt Carlos Sainz (Ferrari) In Imola de derde tijd voor zijn rekening, gevolgd door de Red Bulls van respectievelijk Sergio Pérez en Max Verstappen.

Vanzelfsprekend wordt er deze dagen in Imola op tal van manieren stilgestaan bij het overlijden van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna dertig jaar geleden. Zo was er op donderdag een herdenking door de coureurs en rijdt Pierre Gasly het hele weekend met een Senna-helm. Maar ‘Imola’ staat ook in het teken van de talrijke upgrades die de teams hebben meegenomen. Afgezien van Visa RB hebben alle teams op de grid upgrades meegenomen naar de eerste Europese race op de Formule 1-kalender.

Het is vooral interessant om te zien of de meegebrachte upgrades meteen het gewenste effect sorteren en hoe de topteams zich, twee weken na de verrassende triomf van Lando Norris in Miami, zich tot elkaar verhouden. Dat zal echter pas gaandeweg het weekend blijken.

De grote aanval van Ferrari?

De RB20 van Max Verstappen en Sergio Pérez is onder meer geupgrade met een aangepaste vloer, een aangepast bodywork rond de achterwielen, aangepaste winglets en een nieuwe voorvleugel. Ook Ferrari heeft een flink upgradepakket in Imola. Zo zijn onder andere vloer, vleugels, sidepods en diffuser aangepakt. De verwachtingen zijn met name in de Italiaanse media dat Imola het strijdtoneel zal worden voor de grote aanval van Ferrari op Red Bull. Het optimisme is onmiskenbaar, al probeerde teambaas Fred Vasseur de afgelopen dagen één en ander te bagatelliseren.

De eerste vrije training in Imola staat zoals te doen gebruikelijk vooral in het teken van data verzamelen door de teams. Voor Leclerc is de training in Imola de eerste keer dat hij in actie komt met zijn nieuwe race-engineer Bryan Bozzi. Zijn vorige engineer, Xavier Marcos, werd na de vorige GP in Miami geslachtofferd naar aanleiding van de vele communicatiestoornissen tussen hem en Leclerc. De Monegask zelf toonde zich verrast over de tussentijds wisseling.

Lastige aanloop Oliver Bearman na F2-crash

Veel ogen in de sessie zijn ook gericht op Oliver Bearman, het Britse talent van de Ferrari Academy die eerder dit seizoen in Jeddah Carlos Sainz zo sterk verving. Bearman mag de eerste vrije training het zitje van Kevin Magnussen bij Haas overnemen. Een ideale aanloop naar deze sessie kent hij allesbehalve. Enkele uren voordat hij in de Haas-bolide plaatsneemt, zorgde hij met een harde crash voor een rode vlag in een F2-training. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. In VT1 komt Bearman uiteindelijk uit op de veertiende tijd.

De training wordt overigens één keer stilgelegd met een rode vlag na een schuiver van Alexander Albon. In de slotfase van de training schiet ook Max Verstappen nog een keer rechtdoor in de chicane bij bocht 14. Het blijft zonder gevolgen, hetgeen ook blijkt uit het feit dat hij na het incident gewoon buiten blijft.

De tweede sessie begint vrijdagmiddag om 17.00 uur. Zie hier het volledige tijdschema voor de GP Emilia-Romagna 2024.

Uitslagen

