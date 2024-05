Charles Leclerc start het raceweekend in Imola met upgrades aan de auto én aan de pitmuur. Althans, dat hoopt de 26-jarige Monegask. Leclerc kreeg een week geleden te horen dat hij afscheid moest nemen van zijn vertrouwde race-ingenieur Xavier Marcos Padros. Ferrari wees hem Bryan Bozzi toe, voorheen zijn performance ingenieur – dat nieuws kwam als een verrassing voor de coureur.

Leclerc werd op donderdag gevraagd naar zijn nieuwe race-ingenieur en de plotselinge wissel. “De marges tussen de verschillende teams zijn erg klein, dus alles kan een verschil maken”, gaf de coureur toe. “De beslissing is gemaakt door Xavier en het team. Zij hadden blijkbaar andere plannen.” De Ferrari-rijder moet het vanaf nu doen met Bryan Bozzi, voorheen zijn performance ingenieur en een belangrijke speler in de Italiaanse renstal.

“Ik heb al sinds mijn eerste race voor Ferrari met Bryan gewerkt”, legde Leclerc uit. “Hij weet precies hoe alles werkt, dus het is niet alsof ik weer vanaf nul moet beginnen. Tot nu toe is alles heel soepel verlopen.”

Waar Leclerc zijn vorige race-ingenieur via sociale media hartelijk dankte voor zijn inzet, ging hun werkrelatie niet altijd over rozen. Over de boordradio klonken er vaak discussies tussen de coureur en Xavier Marcos Padros. Laatstgenoemde staat inmiddels bekend om zijn standaard ‘copy, we are checking‘ bericht. “Communicatie was wel altijd een dingetje met Xavier”, gaf Leclerc toe.

