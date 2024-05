Ferrari maakte donderdag bekend dat Charles Leclerc met ingang van de Grand Prix op Imola een nieuwe race-ingenieur krijgt. De Monegask moet afscheid nemen van Xavier Marcos Padros, de Spanjaard die hem sinds zijn Ferrari-debuut van boordradio’s heeft voorzien. Padros wordt vervangen door Bryan Bozzi, Leclercs huidige performance ingenieur.

Middels een persbericht onthulde Ferrari dat Leclerc voortaan op een nieuwe race-ingenieur kan rekenen. “Scuderia Ferrari HP maakt bekend dat Bryan Bozzi, die al tien jaar in het team werkt, de rol van race-ingenieur op zich zal nemen”, schrijft het team. Xavier Marcos Padros gaat op zijn beurt zijn ‘ervaring en kennis gebruiken om andere projecten binnen het bedrijf verder te ontwikkelen.’

Kijkers van de Formule 1 kennen Padros vooral van zijn beruchte radio-berichten. Zijn inmiddels bekende “copy, we are checking” is een favoriet onder de fans. Voor Charles Leclerc, die ruim vijf jaar lief en leed deelde met de Spaanse race-ingenieur, is het een bijzonder afscheid. “Bedankt voor alles en heel veel succes met je nieuwe avonturen”, schrijft hij op Instagram.

