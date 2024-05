De veiligheid van de coureurs staat hoog in het vaandel bij de Formule 1. Een pijnpunt is daarbij het slechte zicht tijdens regenraces door de spray die moderne F1-bolides opwerpen. In een poging om het zicht te verbeteren, experimenteert de sport met speciale spatborden. Tijdens een testdag op Fiorano kon Ferrari alvast een aantal rondjes rijden met de extra covers. Heel fraai zijn ze nog niet.

Coureurs Arthur Leclerc (broertje van) en Oliver Bearman kwamen donderdag opdraven voor de speciale test georganiseerd door de FIA. Leclerc sprong achter het stuur van de Formule 1-auto van 2023 terwijl Bearman de voor hem bekende SF-24 bestierde. Fiorano werd voor de gelegenheid voorzien van een vers laagje water.

Op foto’s is te zien dat de bolides nog steeds flink wat spetters produceren, al zal het zicht vanuit de cockpit misschien verbeterd zijn. De spatborden sieren de Ferrari’s nog niet, maar in het kader van de veiligheid is dat natuurlijk geoorloofd.

Op een natte baan test Ferrari speciale spatborden die de spray van Formule 1-auto’s moeten verminderen (Getty Images)

Ingewikkeld probleem

Vorig jaar werd er ook al met een dergelijke oplossing geëxperimenteerd – toen waren het Mercedes en McLaren die op Silverstone met iets kleinere spatlappen reden. Dat bleek niet voldoende om de spray te reduceren. Op de Ferrari’s is te zien dat de wielen, met uitzondering van de voorkant, volledig zijn ingepakt.

Vrijdag vindt er opnieuw een test plaats op Fiorano. Het schijnt dat Ferrari dan weer de SF-24 tevoorschijn haalt, ditmaal om de nieuwste upgrades te testen. Naar verluidt zullen zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz zelf achter het stuur zitten. De aanpassingen wordt officieel geïntroduceerd tijdens de eerstvolgende race op Imola en moeten Ferrari in staat stellen om races te winnen.

