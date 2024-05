Ferrari bevestigde maandag dat het twee nieuwe kopstukken van Mercedes heeft vastgelegd. Ingenieur Loic Serra en directeur Jerome d’Ambrosio verruilen allebei de Duitse renstal voor een nieuw avontuur in Maranello. Serra gaat de ontwikkeling van de chassis overzien, terwijl d’Ambrosio de rol van subsidiair teambaas op zich neemt. Beiden mogen vanaf 1 oktober aan de slag.

Loic Serra – die tot voor kort performance director was bij het team van Mercedes – wordt straks onderdeel van het ontwikkelingsteam van Ferrari. Hij zal direct verantwoording afleggen aan technisch directeur Enrico Cardile. De 52-jarige Fransman begon zijn loopbaan in de Formule 1 bij BMW-Sauber en kwam in 2013 bij Mercedes terecht. In 2018 schopte hij het tot performance director en werkte hij nauw samen met teambaas Toto Wolff.

Zijn collega, voormalig Formule 1-coureur Jerome d’Ambrioso, is van Belgische komaf. Hij heeft een achtergrond in de racerij en kwam pas in 2023 bij Mercedes terecht. d’Ambrosio was chef van het opleidingsprogramma van het team uit Brackley, een taak die hij bij Ferrari opnieuw op zich zal nemen. Daarbij zal hij ook optreden als subsidiair teambaas, direct onder Fred Vasseur.

Loic Serra neemt namens Mercedes de trofee voor de constructeurs in ontvangst tijdens de GP van Canada, 2017 (Motorsport Images)

Jerome d’Ambrosio in de Mercedes-kleuren tijdens het raceweekend in Abu Dhabi, 2023 (Getty Images)

