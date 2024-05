Enkele horloges uit de privécollectie van Formule 1-legende Michael Schumacher gingen dinsdag onder de hamer. Het prestigieuze veilinghuis Christie’s stelde namens de familie van de Duitse coureur acht klokjes beschikbaar. De horloges – waaronder enkele unieke stukken – brachten in totaal vier miljoen Zwitserse franken (ruim vier miljoen euro) op.

Een van de opvallendste horloges uit de collectie was een unieke creatie van het Zwitserse F.P. Journe. Het platina uurwerkje – de Vagabondage 1 – was een kerstkado van voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt. Op de wijzerplaat zijn een Ferrari-logo, Schumachers racehelm en het nummer 7 aangebracht – een verwijzing naar de zeven titels die de Duitse coureur heeft gewonnen in de Formule 1. Het horloge ging voor ruim 1,5 miljoen euro over de toonbank.

Een andere eye-catcher was een unieke Royal Oak van horlogemaker Audemars Piguet. Ook dit klokje is voorzien van de nodige Schumacher-details. Waar het aanvankelijk op een waarde van rond de 250 duizend euro werd geschat, ging het horloge voor ruim 330 duizend euro onder de hamer.

Michael Schumacher was tussen 1991 en 2012 actief in de Formule 1. Met zijn zeven titels deelt hij nog altijd het record voor meeste gewonnen wereldkampioenschappen. In 2013 verongelukte de Duitser tijdens een skivakantie in het Franse Meribel. Hij wordt nog altijd verzorgd in een familiehuis in Zwitserland, zijn huidige toestand blijft privé.

De F.P. Journe van Michael Schumacher, voorzien van zijn rode racehelm en de ‘Cavallino Rampante’ van Ferrari (Getty Images)

