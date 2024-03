Mocht je nog een zakcentje over hebben, zoek dan niet verder. Oud Formule 1-coureur Jody Scheckter neemt binnenkort afscheid van een heleboel klassieke racewagens, inclusief de Ferrari waarin hij ooit de eerste – en enige – Afrikaanse wereldkampioen werd. Zaterdag 11 mei wordt zijn privécollectie tijdens de historische GP van Monaco geveild.

In totaal gaan er twaalf bolides van de inmiddels 74-jarige Scheckter onder de hamer. De Ferrari 312 T4 zal ongetwijfeld het hoogtepunt van de veiling worden. Het is de exacte auto waar de Zuid-Afrikaan in 1979 zijn enige wereldkampioenschap mee veroverde. Dit was tevens de laatste Ferrari-titel die Enzo Ferrari met eigen ogen zou zien. Na het seizoen van 1979 nam Scheckter deze specifieke 312 T4 mee naar huis. De auto heeft een rijke geschiedenis, maar zal ook een rijke nieuwe eigenaar nodig hebben: de waarde wordt geschat op zo’n 6,5 miljoen euro.

(Tekst gaat verder onder foto)

Jody Scheckter in de Ferrari 312 T4 op het circuit van Zandvoort (Motorsport Images)

Naast deze unieke Ferrari zit er nog genoeg moois in de collectie van Jody Scheckter. Denk bijvoorbeeld aan een McLaren M23, de bolide die de Britten hun eerste constructeurstitel opleverde. Ook Emerson Fittipaldi (1974) en James Hunt (1978) gebruikten een M23 om hun wereldtitels binnen te slepen. Het lage profiel in combinatie met de gigantische airbox maken van dit exemplaar uit 1973 een behoorlijk brute wagen. Ook de M23 moet een flinke duit opleveren: naar verwachting ongeveer 2,2 miljoen.

(Tekst gaat verder onder foto)

De McLaren M23 (1973) uit de collectie van Jody Scheckter (RM Sotheby’s)

Ook deze Tyrell P34 gaat op 11 mei onder hamer. Let op, het gaat hier om een replica uit 2008, vervaardigd op een ongebruikt chassis. De P34 staat te boek als een van de meest bijzondere Formule 1-auto’s aller tijden. Een blik op onderstaande foto verklaart waarom. Tyrell koos in 1976 voor niet vier, maar zes wielen, ten behoeve van grip en aerodynamica. Omdat het hier om een replica gaat moet dit exemplaar ‘slechts’ 600 duizend euro opleveren. De hele collectie van Jody Scheckter wordt op een waarde van bijna 13 miljoen geschat.

Een replica van de Tyrell P34 (2008) uit de collectie van Jody Scheckter (RM Sotheby’s)

