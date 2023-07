Maken spatborden Formule 1-wagens veiliger in natte omstandigheden? Over het antwoord op die vraag wordt snel meer duidelijk. McLaren en Mercedes doen in opdracht van de FIA vandaag namelijk op het circuit van Silverstone een test.

Het idee van spatborden staat al langer op de agenda en experts zien voor- en nadelen. Het zou de spray achter de auto’s kunnen verminderen op een natte baan, daardoor verbetert het zicht van coureurs en dus wordt racen veiliger. Aerodynamisch en voor de wegligging zou het in theorie een nadeel kunnen zijn.

Diverse coureurs, zoals Lando Norris, Sergio Pérez en Lance Stroll, lieten onlangs al weten voorstander te zijn van spatborden bij de achterwielen. Die zouden dan bij hevige regenval verplicht op de auto moeten worden gezet door alle teams op dat moment. “Spray is tegenwoordig ons grootste probleem qua veiligheid”, stelt bijvoorbeeld Stroll. Het fatale ongeluk van Dilano van ’t Hoff tijdens de regen in Spa deed de discussie ook opnieuw oplaaien.

Mercedes gaat vandaag op een kunstmatig nat gemaakt stuk baan in Silverstone rijden met spatborden, McLaren gaat juist zonder ze rijden in dezelfde omstandigheden. Er zullen diverse metingen plaatsvinden om het effect in de praktijk te bestuderen. Naar verwachting zal snel een besluit volgen of, en zo ja wanneer, de introductie van spatborden in de F1 dan plaatsvindt.

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt vanaf deze week in de winkel, maar je kunt hem nu alvast online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige foto’s. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland