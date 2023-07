De een spreekt van het grootste veiligheidsissue van dit moment, de ander vindt het reden om niet te racen en een derde stelt dat het de hoogste tijd dat er iets aan gedaan moet worden: het gebrek aan zicht voor coureurs door spray op een natte baan. De oplossing is voorhanden: spatborden bij achterwielen. Volgende week worden die getest. “Als het werkt, moeten ze meteen op de auto.”

Over spatborden nabij de achterwielen werd de afgelopen jaren al eens vaker gesproken, maar tot de introductie ervan in de Formule 1 kwam het niet. Het overlijden van Dilano van ’t Hoff in natte omstandigheden in Spa liet vorige week nog maar eens zien hoe gevaarlijk het kan zijn om in de regen te rijden. Overigens staat de test los van de actualiteit van afgelopen week, er lag al een plan om spatborden uit te proberen.

‘Grootste gevaar voor veiligheid’

Na het dodelijk ongeval van Van ’t Hoff werd meteen veel gezegd en geschreven over de veiligheid van het Belgische circuit, de lay-out en wat er eventueel aangepast zou moeten worden. Het probleem van niet of nauwelijks iets kunnen zien door spray is echter veel breder dan dat, het reikt verder dan een bepaald circuit of bepaalde klasse.

Een reeds geplande test op het circuit van Silverstone moet volgende week meer duidelijkheid bieden over de mogelijke oplossing. Of op z’n minst antwoord geven op de vraag of spatborden bij achterwielen een verbetering zijn voor het zicht. Blijft het totaal aan spray beperkt? Hoe hoog spat water nog op en hoeveel meer zal een coureur daadwerkelijk kunnen zien? En wat doet het met de auto?

De test vindt plaats met auto’s van Mercedes en McLaren, bestuurd door respectievelijk Mick Schumacher en Lando Norris. “Het zou tijd worden. Ik roep al jaren dat we iets moeten doen”, aldus die laatste. Ik ben heel erg benieuwd hoe de test gaat. Het is heel belangrijk dat we iets doen aan het gevaar van spray en daardoor niets kunnen zien. Helaas hebben we op Spa vorige week kunnen zien wat voor ongelukken er kunnen gebeuren en met welke gevolgen.”

‘Met ogen dicht rijden’

Collega Lance Stroll noemde het slechte zicht op circuits in natte omstandigheden het “grootste gevaar van dit moment qua veiligheid in de Formule 1.” Kevin Magnussen (Haas F1) viel de coureur van Aston Martin bij. “Ik voel me altijd veilig in de auto, behalve in die omstandigheden. Je ziet niks, je kunt net zo goed met je ogen dicht gaan rijden. Daar moet wat aan gedaan worden.”

Sergio Pérez deelt die mening ook. De Mexicaan wijst erop dat ontwerptechnisch de spatborden misschien voor een probleem kunnen zorgen. “Het kan zijn dat het een slechte invloed heeft op de neerwaartse druk van de auto”, aldus de coureur van Red Bull. Desondanks is hij voorstander. “Want als het voor de veiligheid goed is, moet dat altijd vóór gaan. Dan moeten ze meteen op de auto’s.”

