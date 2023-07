Samen met Jeroen Bleekemolen staan we in de podcast Formule 1 Paddockpraat uiteraard stil bij het tragische ongeval van Dilano van ’t Hoff op Spa-Francorchamps. Niet veel later zou Bleekemolen zelf aan de start staan van een 24-uursrace op dit circuit. Wat deed dit ongeval met hem en wil hij zijn kinderen nog steeds aansporen om te racen? En hoe nu verder op Spa? De omloop is geliefd bij de coureurs en de fans, maar is het vandaag de dag nog wel geschikt om op te racen?

Verder blikken we terug op de Grand Prix van Oostenrijk. Naast de suprematie van Max Verstappen die wederom het maximaal aantal punten behaalde, gaat het uiteraard over de track limits. Zette de sport zich hiermee voor schut? En hoe moeten ze dit in de toekomst voorkomen? Ook hebben we het uitgebreid over de prestaties van Sergio Pérez en Nyck de Vries, is het goed genoeg? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aansluiten.

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."