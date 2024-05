Na een historisch weekend in Miami werd Lando Norris donderdag feestelijk onthaald in de McLaren-fabriek in Woking. De Britse coureur kwam in Florida als eerste over de streep en bezegelde daarmee zijn eerste zege in de Formule 1. Norris genoot een flink aantal upgrades aan zijn auto en weet dat het seizoen daarmee een stuk interessanter is geworden.

Het personeel stond de kersverse racewinnaar op te wachten langs de oprijlaan van het imposante McLaren Technology Centre in Woking, Engeland. Ook binnen werd er nog een feestje gevierd voor Lando Norris, die zich na 110 races in de Formule 1 eindelijk een racewinnaar mag noemen. Voor McLaren was de zege in Miami de eerste overwinning sinds Daniel Ricciardo’s triomf op Monza in 2021. Norris is ervan overtuigd dat zijn team ditmaal niet lang hoeft te wachten op de volgende beker.

“We kunnen meer races winnen dit jaar”, zei hij tegen Sky Sports. “Ik denk dat het seizoen nu écht spannend wordt. Tussen Ferrari, Red Bull en wij (McLaren, red.) is het echt krap. We hebben nog wel wat werk te doen, we zitten nog niet helemaal op hun niveau.” Tot nu toe werden alle Grands Prix gewonnen door Red Bull’s Max Verstappen, met uitzondering van Miami en Australië.

‘Volgend jaar voor de titel’

Lando Norris is zich er wel van bewust dat de concurrentie niet stilzit. Daarbij zal de vernieuwde MCL38 beter gedijen op bepaalde circuits. “Er zullen races zijn waar we competitief genoeg zijn [om te winnen], maar er is nog steeds werk aan de winkel. Zodra iedereen hier een drankje heeft gehad (wijzend naar het aanwezige fabriekspersoneel) moeten ze weer aan de slag”, grapte hij.

Met zijn overwinning op zak durft Norris voorzichtig te dromen van het wereldkampioenschap. Zou hij volgend jaar al een gooi kunnen doen naar de titel? “100 procent, zoals Zak Brown altijd zegt, ‘we hebben twee fantastische coureurs en een geweldig team achter ons'”, lachte de 24-jarige coureur. “Begin dit jaar zei ik dat we races konden winnen, dus de titel is de logische volgende stap. “

