Terwijl Lando Norris zondag zijn eerste overwinning mocht vieren, stond teamgenoot Oscar Piastri met lege handen. De Australiër reed zijn McLaren naar de dertiende plaats in Miami. Niet het resultaat waar hij op had gehoopt, maar de triomf van zijn teamgenoot is genoeg om positief terug te kijken op het weekend. Piastri spreekt van een ‘bemoedigend teken’ voor de rest van het jaar.

LEES OOK: Hoge verwachtingen na Norris’ eerste zege: ‘Nu het wereldkampioenschap’

Waar Oscar Piastri aanvankelijk goed van start ging in Florida – de 23-jarige coureur klom van de zesde naar de derde plaast – gooide een hevig gevecht met Carlos Sainz roet in het eten. Een touché met de Spanjaard was voor Piastri de druppel – schade aan de voorvleugel van zijn MCL38 deed alle hoop op een goede eindklassering vervagen. Na de race wilde de coureur uit Melbourne maar weinig woorden vuil maken aan het incident. Voor hem was de zege van zijn teamgenoot het belangrijkst.

“De auto was voor ons allebei erg sterk”, zei hij achteraf tegen Formula1.com. “Het is goed om te zien dat Lando de race op snelheid kon winnen en bij Max (Verstappen, red.) weg kon rijden. Dus ik ben heel blij voor hem en voor het hele team.”

‘Heel bemoedigend’

Norris maakte in Miami gebruik van een groot updatepakket, dat hem naar verluidt vier tienden per rondje sneller maakte. Oscar Piastri’s McLaren was nog niet van de volledige upgrade voorzien. In Imola hoopt hij wel over de laatste onderdelen te bezitten. “Zelfs met de auto die ik had, waren we al erg sterk. Gemengde gevoelens dus, maar ik ben heel, heel erg blij voor het team. Het feit dat we een race op tempo kunnen winnen, is een heel bemoedigend teken is voor de rest van het jaar.”

LEES OOK: Monster van Miami: ‘Nieuwe McLaren vier tienden sneller per rondje’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).