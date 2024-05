Zakenblad Forbes publiceerde donderdag een lijst met de 50 best betaalde sporters van 2024. De voetballers en basketballers van deze wereld voeren de lijst aan, maar er zijn ook twee plekken gereserveerd voor Formule 1-coureurs. Max Verstappen en Lewis Hamilton krijgen een vermelding, waarbij de Nederlander zijn concurrent van Mercedes ook hier weet af te troeven.

Voor Max Verstappen is de zeventiende plaats weggelegd, terwijl Lewis Hamilton blijft steken op de eenentwintigste plek. De Nederlandse wereldkampioen zou in 2024 zo’n 81 miljoen dollar (bijna 75 miljoen euro) mogen bijschrijven op zijn bankrekening. Hamilton moet het doen met ‘slechts’ 69 miljoen dollar (ongeveer 64 miljoen euro). De zevenvoudig wereldkampioen verdient volgens Forbes wel meer met zijn activiteiten buiten de Formule 1 – zo’n 12 miljoen dollar tegenover Verstappens 5 miljoen.

Bovenaan het lijstje ‘schittert’ Cristiano Ronaldo, de voetballer van het Saoedische Al-Nassr FC – zijn totale salaris van omgerekend bijna 240 miljoen euro spant de kroon. Golfer John Rahm (200 miljoen) en voetballer Lionel Messi (125 miljoen) complementeren de top drie.

Onder de Nederlandse sporters is Max Verstappen al een tijdje de absolute grootverdiener. De drievoudig wereldkampioen is dan ook de enige sportman in de Quote 500, de bekende ranglijst met de rijkste Nederlanders. Zijn totale vermogen werd in 2023 geschat op zo’n 150 miljoen: goed voor de 428ste plaats.

