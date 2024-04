Het Amerikaanse TIME Magazine heeft Max Verstappen uitgeroepen tot één van de 100 meest invloedrijke personen ter wereld. Het is de eerste keer dat de Nederlander in de lijst – die jaarlijks door het tijdschrift gepubliceerd wordt – is opgenomen. Slechts twee Formule 1-coureurs gingen hem voor in TIME’s top 100, waarmee hij in een heel bijzonder rijtje terecht komt.

Max Verstappen won in 2023 op ongenaakbare wijze het kampioenschap – in 22 races klom hij 19 keer naar de bovenste trede van het podium. Reden genoeg voor de redactie van TIME om hem op te nemen in hun prestigieuze lijst. Verstappen deelt dit podium met vijf andere sporters, ook Patrick Mahomes, Siya Kolisi, A’ja Wilson, Jenni Hermoso en Sakshi Malik kregen een vermelding.

De lijst met de 100 meest invloedrijke personen werd voor het eerst gepubliceerd in 2004. Sindsdien zijn er drie Formule 1-coureurs in opgenomen. Naast Max Verstappen werden eerder Michael Schumacher (2005) en Lewis Hamilton (2020) door TIME Magazine geselecteerd. Deze coureurs delen het record voor meeste gewonnen wereldkampioenschappen, met ieder zeven titels. Een voorbode voor wat Verstappen nog te wachten staat?

De afgelopen twintig jaar gingen enkele Nederlanders de Red Bull-rijder voor in de lijst. Hij deelt deze eer met onder andere ex-eurocommissaris Frans Timmermans, architect Rem Koolhaas en koningin Maxima. In 2023 was Max Verstappen nog te zien op de cover van TIME Magazine in aanloop naar de GP van Las Vegas.

