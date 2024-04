Max Verstappen geniet een goede voorsprong in aanloop naar het GP-weekend in China. De regerend wereldkampioen staat na vier rondes stipt bovenaan in het kampioenschap. Toch is hij behoedzaam voor de aankomende race. Hij rijdt graag op het Shanghai International Circuit maar weet ook dat het terugkerende sprintformat voor uitdagingen kan zorgen.

Verstappen blikt in een persbericht alvast vooruit op de GP van China. “Shanghai International Circuit is een geweldige baan met een unieke lay-out”, aldus de Nederlander. “De lastige bochten en lange rechte stukken bieden veel inhaalmogelijkheden. Ik heb er altijd van genoten om hier te rijden, dus ik kijk ernaar uit om te zien wat dit weekend brengt.”

Naast de reguliere race op zondag, wordt er in Shanghai ook weer een sprintrace gereden. Dat belooft een extra uitdaging te worden voor de teams, die daardoor minder tijd hebben om te oefenen met het ‘nieuwe’ circuit. “Omdat we sinds 2019 niet meer op dit circuit hebben geracet, moeten we ervoor zorgen dat onze auto zo goed mogelijk wordt afgesteld”, legt de drievoudig wereldkampioen uit. “Het sprintweekend zal daarom zeker een uitdaging zijn.” Verstappen uitte eerder al zijn ongenoegen over de keuze voor het sprintformat tijdens de GP van China.

Nog nooit gewonnen

Uiteraard hoopt Verstappen zijn vierde zege van het seizoen te boeken tijdens de GP van China. Dat zou tevens zijn eerste overwinning zijn op het Shanghai International Circuit. Vijf keer eerder ging de Nederlander van start voor het Chinese publiek, maar hij kwam nooit verder dan P3. Als hij dit weekend wint, heeft hij de helft van alle F1-races gewonnen sinds de laatste GP in Shanghai (2019).

Max Verstappen kwam tijdens de GP van China nooit verder dan P3 – in 2017 eindige hij op het podium naast Sebastian Vettel en winnaar Lewis Hamilton (Motorsport Images)

