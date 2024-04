Na enkele jaren afwezigheid keert de GP van China dit seizoen terug op de kalender. Daarmee maakt ook het Shanghai International Circuit een langverwachte comeback. In 2019 bracht de Formule 1 hier voor het laatst een bezoekje. Bandenleverancier Pirelli staat daarom voor een hoop vraagtekens. Volgens Pirelli-topman Simone Berra kan de GP van China knap lastig worden.

“Het is als een nieuw circuit”, aldus Berra. “We hebben inmiddels nieuwe auto’s en nieuwe banden. Daarbij moeten we natuurlijk ook bekijken hoe het asfalt is veranderd.” Omdat de baan lange tijd niet is gebruikt, is het nog maar de vraag hoe het oppervlak erbij ligt. “Er werd in de tussentijd slechts één race per jaar gereden”, legde de Pirelli-topman uit. “Het zal dus echt groen en behoorlijk vies zijn, hoewel ze uiteraard de baan zullen schoonmaken.”

De verwachting is dat het circuit behoorlijk ruw kan zijn voor de zachtere rubbers. Pirelli heeft vooralsnog weinig tests kunnen uitvoeren, waardoor de GP van China nog wel eens voor verrassingen kan gaan zorgen. “We hebben niet heel veel data”, gaf Berra toe. “Het zal dus niet alleen voor ons, maar ook voor de teams een flinke uitdaging worden.” Vrijdag werden de laatste hobbels uit het asfalt verwijderd om de baan gereed te maken voor de Grand Prix. Of dat genoeg gaat zijn, is nog maar de vraag.

De coureurs hebben ook maar weinig tijd gekregen om zich voor te bereiden. Voorafgaand aan de race op zondag vindt er namelijk eerst een sprintrace plaats, de eerste van het jaar. Veel rijders – onder wie Max Verstappen – twijfelen of dat zo’n goed idee is.

