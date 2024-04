Met de GP van China in het vooruitzicht maakt de Formule 1 zich ook op voor de eerste sprintrace van het jaar. Na vijf jaar keert de sport terug op het Shanghai International Circuit voor een extra vol weekend. Dat levert natuurlijk meer spanning op voor de fans, maar de coureurs twijfelen aan de keuze voor het sprint format. De extra race zou ten koste gaan van de nodige oefening op het Chinese asfalt.

LEES OOK: Tijdschema GP China: Zo laat beginnen de sessies

Max Verstappen – überhaupt geen fan van de sprintrace – denkt dat het onverstandig is om het format meteen in de GP van China toe te passen. “Ik vind het niet fantastisch”, reageerde de drievoudig wereldkampioen. “Als je een tijdje weg bent geweest van een bepaald circuit, dan weet je nooit wat je kunt verwachten toch? Het zou dus beter zijn geweest om daar een normaal raceweekend te hebben. Puur vanuit het rij- en prestatieperspectief van de sport denk ik dat dit niet het slimste is om te doen. Maar ja, we zullen zien.”

De Red Bull-coureur is wel blij dat het Shanghai International Circuit terug is op de kalender. “Ik heb het altijd heerlijk gevonden om daar te rijden”, voegde hij eraan toe. “Hopelijk kunnen we een vliegende start maken en hoeven we de auto niet teveel aan te passen.”

Ook Carlos Sainz twijfelt of een sprintrace verstandig is. “Met dit soort auto’s na een uur oefenen al direct de kwalificatie ingaan is denk ik geen goede keuze”, reageerde hij ernstig. “Zeker na een paar jaar afwezigheid. Misschien is het voor jullie thuis spannend, maar voor ingenieurs en coureurs is het iets dat we, naar mijn mening, niet moeten riskeren.”

Als de Spanjaard meer tijd zou hebben om te oefenen, zou hij een sprintrace in China wel aanmoedigen. “Ik denk dat Shanghai als circuit geweldig is”, vervolgde hij. “Het is voor iedereen een van de favorieten. Het biedt genoeg mogelijkheden om in te halen, dus in principe is het logisch om daar een sprint te houden.”

Mercedes tekende voor een een-tweetje tijdens de laatste GP van China in 2019. Lewis Hamilton won de race, op de voet gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas (foto) (Motorsport Images)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)