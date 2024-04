Voor de vijfde race op de kalender reizen we af naar China. Het is even geleden dat dit circuit op de kalender heeft gestaan. Het weekend van 19 april is het eerste sprintweekend op de kalender. Bekijk hier het volledige tijdschema van de Grand Prix van China.

We gaan weer racen op Shanghai International Circuit! Een eerste thuisrace voor Guanyu Zhou aangezien de laatste editie werd gereden in 2019. Max Verstappen won nog niet eerder op dit circuit. Kan de drievoudig wereldkampioen ook deze Grand Prix op zijn naam schrijven?

De Grand Prix van China is ook het eerste weekend met een sprintrace. In het nieuwe format zijn de sessies iets aangepast. De coureurs hebben dus maar één vrije training voordat de wedstrijd losbarst. De vrijdag sluiten we af met de sprint kwalificatie, voorheen was dit de kwalificatie voor de race. Bekijk de volledige planning (inclusief tijden) van het raceweekend hieronder.

Lees hier alles over de GP van China: het circuit, de hoogtepunten, de afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van China 2024?

Vrijdag 19 april

05:30 – 06:30 uur 1e vrije training

09:30 – 10:14 uur sprint kwalificatie

Zaterdag 20 april

05:00 – 06:00 uur sprint

09:00 – 10:00 uur kwalificatie

Zondag 21 april

09:00 – 11:00 uur race